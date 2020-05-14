Ученые подтвердили, что собаки страдают от коронавируса

14.05.2020, 20:16, Новости дня

Медики и ветеринары из Гонконга обнаружили антитела на коронавирус в организме двух собак, чьи владельцы заболели COVID-19, а также впервые выделили «живую» культуру вируса из организма одного из питомцев, говорится в статье в журнале Nature.

«Считается, что изначальным источником коронавируса были летучие мыши, однако вирус, предположительно, проник в человеческую популяцию через цепочку других животных. Собаки, другие псовые, а также кошки часто продаются на азиатских рынках экзотического мяса, где возникли первые вспышки SARS-CoV-2. Нам следует проверить, играли ли эти животные какую-либо роль в зарождении глобальной эпидемии COVID-19», – передает ТАСС сообщение ученых.

Коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих. В их число, как показывают недавние опыты биологов и наблюдения ветеринаров, входят макаки-резусы, хорьки и кошки, на которых инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Вдобавок, за последние два месяца исследователи зафиксировали несколько случаев того, как вирус, предположительно, проникал в организм домашних собак от их зараженных владельцев.

Биологи из Гонконгского университета (Китай) под руководством профессора Малика Пейриса получили первые однозначные свидетельства того, что коронавирусная инфекция способна проникать в организм собак, а также выяснили, что она протекает у них бессимптомно. Они пришли к такому выводу, изучив образцы крови и выделений из носа, собранные у 15 питомцев, чьи владельцы заразились коронавирусом в феврале или марте.

Следы вируса в виде антител к нему и фрагментов его РНК были зафиксированы в организме двух из них, 17-летнего померанского шпица, чья владелица заразилась SARS-CoV-2 в середине февраля, и у трехлетней немецкой овчарки, чей владелец подхватил вирус в начале марта. Первая собака умерла от инфекции через два дня после попадания в больницу, а вторая выздоровела.

Ученым удалось выделить полноценные вирусные частицы из образцов, полученных от погибшего померанского шпица, расшифровать его РНК и подтвердить, что «собачий» SARS-CoV-2 был вполне жизнеспособен. Как показало сравнение его генома с другими штаммами вируса, он был близким родичем тех вариаций коронавируса, которые распространялись в Гонконге в первые дни после начала вспышки COVID-19 в Китае.

Что интересно, у владельца немецкой овчарки есть еще одна собака, однако она не заразилась коронавирусом, несмотря на схожие условия обитания. Это, как предполагают ученые, говорит о том, что SARS-CoV-2 значительно реже передается от собаки к собаке, чем между кошками или людьми.

Тем не менее, сам факт заражения и размножения вируса в их организме, как считают исследователи, говорит о том, что первоначальным источником SARS-CoV-2 могли выступить не летучие мыши или панголины, а вполне обыденные домашние питомцы, которых продают на тех же рынках экзотического мяса, как и диких млекопитающих.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В конце апреля в США выявили первую собаку с коронавирусом.