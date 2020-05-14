 

На уральский завод-производитель аппаратов ИВЛ пришли следователи

14.05.2020, 20:16, Новости дня

На АО «Уральский приборостроительный завод» (входит в АО «КРЭТ» в составе госкорпорации Ростех) проходит проверка Следственного комитета. Аппараты искусственной вентиляции легких производства этого завода могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе, до ее завершения мы воздержимся от комментариев», – передает ТАСС сообщение АО «КРЭТ».

Во вторник утром в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, погибли пятеро. До этого вечером 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения больных коронавирусом.

Вероятной причиной пожаров могли стать аппараты ИВЛ, которые были изготовлены на «Уральском приборостроительном заводе».

Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов ИВЛ «Авента-М».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Пекин молчал шестеро суток: ошибки властей КНР в начале вспышки COVID-19

04.05 / Улицу в Риге предложили переименовать в честь Немцова

11.04 / Эксперты рассказали, сколько на планете левшей

02.05 / “Меня ограбили”. Коломойский собирается оспаривать в ЕСПЧ национализацию “ПриватБанка”

17.04 / Собянин не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве

04.04 / От вирусов людей защищают морские существа

04.04 / Дочь боксера Мейвезера арестована за нападение на человека

07.05 / В Грузии собираются с 1 июля принимать иностранных туристов

05.05 / Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы

05.04 / Компания Toyota продает новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска