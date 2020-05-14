 

Пушков предсказал опасный сценарий конфликта США и Китая

14.05.2020, 20:16, Новости дня

Принятие американских санкций против Китая повлечет за собой острую политическую войну, которая может дойти даже до военного столкновения в Южно-Китайском море, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Судя по всему, санкции против Китая со стороны США будут приняты. Китай, разумеется, ответит. Иначе это будет недопустимая потеря лица для Срединной империи – и страшный удар по ее авторитету», – написал он в своем Telegram.

Пушков отметил, что признаков того, что ЕС и даже его англо-саксонские союзники последуют за США, пока нет, но исключать этого нельзя.

«Скорее всего, это и будет то неизбежное и давно ожидавшееся столкновение двух гигантов, которое исподволь назревало, но только сейчас принимает форму острой политической войны. Военное столновение маловероятно, но в Южно-китайском море дело может дойти и до этого. Сценарий открытый – и весьма опасный для мировой экономики и безопасности», – сообщил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в Китае. Он допустил разрыв отношений с КНР. До этого американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса.

Китай отреагировал на это заявление, отметив, что планирует ответные санкции против американских чиновников.



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