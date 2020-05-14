Бизнесу разрешили одновременно брать кредиты под 0% и 2% на зарплату сотрудникам

14.05.2020, 20:11, Новости дня

Программа выдачи беспроцентных зарплатных кредитов не противоречит новой программе кредитования под 2% годовых, они могут быть получены бизнесом одновременно, сообщил руководитель службы Банка РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

«Уже действующая программа выдачи зарплатных кредитов под 0% и вновь объявленная программа по выдаче кредитов под 2% не противоречат друг другу, а скорее перетекают друг в друга. Запрета на получение двух кредитов одновременно не существует. Если не произойдет изменений, то нынешняя программа правительства в проекте предполагает возможность рефинансирования и тех кредитов, которые выдавались под 0%», – передает его слова ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Как отметил Мамута, российские банки по кредитам под 2% годовых планируют выдать до 250 млрд рублей.

Сообщается также, что объем заявок по программе выдачи зарплатных кредитов под 0% годовых для бизнеса при сохранении спроса и динамики обращений к концу июня может приблизиться к лимиту в 150 млрд рублей.

«По программе 0% коммерческие банки приняли заявки суммарно на 105 млрд рублей, из которых одобрено 54 млрд рублей, а уже подписано кредитных договоров на сумму около 27 млрд рублей. В ЦБ ожидают, что если спрос и динамика обращений предпринимателей, а также уровень одобрения банков по зарплатным кредитам не изменится, то к концу июня объем заявок может приблизиться к лимиту в 150 млрд рублей», – отметили в пресс-службе.

Мамута, в свою очередь, заверил, что вторая часть программы пойдет лучше, так как «планируется, что гарантия со стороны ВЭБ будет повышена с 75% до 85%, соответственно, и уровень одобрения со стороны банков ожидаем выше, чем по текущему зарплатному проекту».

Напомним, на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции, в том числе ряд поручений касался поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Позже российские банки Сбербанк и ВТБ начали выдавать малому и микробизнесу кредиты под 0% годовых по государственной программе для выплаты зарплат: кредиты предоставляются на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения 1 день.