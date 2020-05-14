Новый премьер-министр Ирака пригласил Путина в Багдад

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14.05.2020, 20:11, Новости дня

Новый глава правительства Ирака Мустафа аль-Каземи пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Багдад, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Аль-Каземи 14 мая встретился с послом РФ Максимом Максимовым. Глава российской дипмиссии передал новому премьеру письменное поздравление от Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором содержалось приглашение посетить Москву, а также «поддержка Ирака в Совете Безопасности ООН», передает РИА «Новости».

«Буду рад посетить Москву», – сказал аль-Каземи, выразив надежду на роль РФ в стабилизации обстановки в регионе.

«Премьер заявил, что Ирак ценит крепкие отношения с Россией и надеется на их укрепление в политической, экономической, культурной сферах и в области безопасности, и пригласил президента РФ посетить Багдад», – сообщила пресс-служба.

Экс-глава национальной разведки Ирака Мустафа аль-Каземи стал третьим кандидатом на должность премьер-министра и первым, кому удалось сформировать новое правительство. Предыдущий премьер Адель Абд аль-Махди подал в отставку 30 ноября прошлого года на фоне волны народных протестов.



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