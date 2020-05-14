 

Объем средств ФНБ за месяц сократился почти на 450 млрд рублей

14.05.2020, 20:11, Новости дня

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле сократился на 449 млрд рублей, по состоянию на 1 мая он составил 12,406 трлн рублей.

«По состоянию на 1 мая 2020 г. объем ФНБ составил 12,406 трлн рублей, или 10,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год, что эквивалентно 168 352,2 млн долл. США», – передает ТАСС со ссылкой на данные Минфина.

К на 1 мая 2020 года объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8,438 трлн рублей или 114 520,3 млн долларов (7,4% ВВП, прогнозируемого на 2020 год).

По словам министра финансов Антона Силуанова, объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных трат, средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть.



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