Трамп пригрозил новыми налогами компаниям, производящим товары за рубежом

14.05.2020, 20:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил ввести новые налоги для американских компаний, производящих товары за пределами США.

В интервью Fox Business Network Трамп отметил, что налоговый режим служит «стимулом» для компаний, чтобы вернуть производство в США. Он не уточнил, идет ли речь о новых пошлинах или иной форме налогов, для чего потребуется решение Конгресса.

«Если бы мы хотели выставить собственную границу, как делают по отношению к нам другие страны, компания Apple делала бы 100 процентов своей продукции в США. Вот как бы это работало», – сказал президент.

По словам официальных источников, в администрации активизируют усилия, направленные на вывод производств из Китая – отчасти для того, чтобы наказать Пекин за его действия на ранних этапах пандемии коронавируса.

Отвечая на вопрос о том, могут ли компаниям предложить налоговые льготы в случае возвращения производств в США, президент сказал, что может обложить их налогом, если они этого не сделают, и что возвращение производств является их долгом.

«Откровенно говоря, наш стимул в том, чтобы облагать их налогом, если они производят товары за рубежом. Мы не обязаны много для них делать. Они обязаны нам», – отметил президент.

В рамках торговой войны с Китаем президент ввел пошлины на китайские товары объемом 370 миллиардов долларов. По данным Министерства торговли, к январю из-за пошлин американские компании потеряли около 46 миллиардов долларов.

Многие бизнес-организации и экономисты призывают Трампа сократить пошлины, хотя бы временно, чтобы снизить нагрузку на американские компании, чьи доходы существенно уменьшаются на фоне пандемии.

Международный валютный фонд предупреждает, что введение новых торговых барьеров затянет рецессию, которая станет самой глубокой со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Во вторник Трамп назвал «глупыми» международные цепочки поставок, отметив, что коронавирус выявил их недостатки.

«Я говорил, что у нас не должно быть цепочек поставок. Они все должны быть в США. У нас есть компании, которые могут это сделать. А если и нет, то это можем сделать мы», – отметил он.