Апелляционный суд отказался снять с рассмотрения антикоррупционный иск в отношении Трампа

14.05.2020, 20:10, Новости дня

Апелляционный суд в США отклонил ходатайство президента Дональда Трампа о прекращении поданного в его отношении иска о нарушении антикоррупционных положений Конституции в связи с тем, что он владеет отелем в Вашингтоне, занимая должность президента.

В ходе заседания в полном составе апелляционный суд в Ричмонде, штат Вирджиния, отменил решение в пользу Трампа, вынесенное в июле тремя судьями того же суда. Это стало победой для генпрокуроров-демократов из Мэриленда и округа Колумбия, которые подали иск.

В иске утверждается, что президент нарушает положение Конституции, запрещающее госслужащим принимать подарки и вознаграждения от иностранных государств без согласия Конгресса.

В постановлении суда, вынесенном 9 голосами против 6, говорится, что «в Соединенных Штатах каждый человек, даже президент, должен подчиняться закону». Судьи сочли, что президент не смог должным образом доказать необходимость снять иск с рассмотрения.

Адвокат Трампа Джей Секулоу заявил, что намерен обжаловать решение в Верховном суде, назвав дело «очередным примером нападок на президента».

Отель Trump International Hotel, расположенный всего в нескольких кварталах от Белого дома, открылся незадолго до того, как Трамп был избран президентом в ноябре 2016 года. В этом отеле часто останавливаются и проводят мероприятия иностранные официальные лица.

Трамп продолжает владеть своим бизнесом, хотя и передал повседневный контроль своим сыновьям. Критики президента считают, что этого недостаточно.