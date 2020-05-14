 

Апелляционный суд отказался снять с рассмотрения антикоррупционный иск в отношении Трампа

14.05.2020, 20:10, Новости дня

Апелляционный суд в США отклонил ходатайство президента Дональда Трампа о прекращении поданного в его отношении иска о нарушении антикоррупционных положений Конституции в связи с тем, что он владеет отелем в Вашингтоне, занимая должность президента.

В ходе заседания в полном составе апелляционный суд в Ричмонде, штат Вирджиния, отменил решение в пользу Трампа, вынесенное в июле тремя судьями того же суда. Это стало победой для генпрокуроров-демократов из Мэриленда и округа Колумбия, которые подали иск.

В иске утверждается, что президент нарушает положение Конституции, запрещающее госслужащим принимать подарки и вознаграждения от иностранных государств без согласия Конгресса.

В постановлении суда, вынесенном 9 голосами против 6, говорится, что «в Соединенных Штатах каждый человек, даже президент, должен подчиняться закону». Судьи сочли, что президент не смог должным образом доказать необходимость снять иск с рассмотрения.

Адвокат Трампа Джей Секулоу заявил, что намерен обжаловать решение в Верховном суде, назвав дело «очередным примером нападок на президента».

Отель Trump International Hotel, расположенный всего в нескольких кварталах от Белого дома, открылся незадолго до того, как Трамп был избран президентом в ноябре 2016 года. В этом отеле часто останавливаются и проводят мероприятия иностранные официальные лица.

Трамп продолжает владеть своим бизнесом, хотя и передал повседневный контроль своим сыновьям. Критики президента считают, что этого недостаточно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Прогноз: бюджетный дефицит США может вырасти в четыре раза в этом году

12.04 / МИД раскритиковал Госдеп за «подлое» поздравление с Днем полета человека в космос

09.04 / В Италии российские врачи приняли первых больных с коронавирусом

30.03 / Нардеп Лерос – Ермаку: В нашей, чужой для тебя, стране все против тебя. Раз украинцам не хочешь объяснить факты коррупции, потрудись в НАБУ объяснить

29.03 / Трамп предложил закрыть на карантин три штата

13.04 / Нужна помощь: Наташу Беляеву спасет протонная терапия

02.04 / Число погибших с коронавирусом в Москве возросло до 20 человек

14.04 / Госдума одобрила налоговый стимул для компаний покупать средства защиты от коронавируса

06.04 / Самая пожилая заразившаяся коронавирусом в Европе 104-летняя женщина выздоровела в Италии

05.04 / Guardian – в Китае почтили память жертв коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска