 

Мнение: Единицы измерения

14.05.2020, 20:10, Разное

По итогам встречи Путина и Сечина возникла во многом анекдотичная ситуация. Сечин попросил многомиллиардную помощь, сетуя на возросшие затраты на траспортировку нефти в расчете на ее стоимость. Однако привел тарифы на транспортировку, перепутав баррели с тоннами. И, естественно, тариф в его изложении выглядел неадекватно завышенным.

Транснефть, в чей огород и был брошен камень, сегодня указала на это несоответствие, выразив сожаление, что глава Роснефти не поинтересовался у настоящих специалистов базовыми показателями, которые легли в основу его весьма сомнительных расчетов.

С другой стороны, особо удивляться не приходится – профессиональный уровень всех путинских друзей, брошенных на прокачку ресурсов, не слишком отличается от сечинского. Их назначали на свои посты совсем по иным соображениям и ставили перед ними иные задачи. С этими задачами они вполне справляются. По крайней мере, Сечин переназначен на свой пост еще на пять лет. Значит, никаких вопросов к нему нет. Главное, чтобы обеспечивалась "та" задача. Ради которой его и посадили на важный пост. Остальное – сопутствующий ущерб.

Логично, что глава нефтяной корпорации по прошествию многих лет руководства отраслью на посту вице-премьера и главы крупнейшей нефтяной корпорации, понятия не имеет о разнице в единицах измерения продаваемого им продукта. Его это вообще не интересует, эти мелочи – для обслуживающего персонала и халдеев. Его задача руководить, а не интересоваться пустяками.

Источник: Эль Мюрид



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