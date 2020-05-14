 

Китай может ввести санкции против ряда американских чиновников – СМИ

14.05.2020, 20:10, Новости дня

Пекин рассматривает возможность введения санкций против ряда американских чиновников, политиков и организаций, которые обвиняют Китай в пандемии коронавируса SARS-CoV-2, сообщило 14 мая издание Global Times со ссылкой на источники. 

Англоязычное издание Global Times выпускается Коммунистической партией Китая. По данным американского журнала Newsweek, оно используется “для выражения националистических и воинственных настроений” внутри партии. 

По данным источников Global Times, в санкционном списке может оказаться генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который первым подал против Китая иск в американский суд. По мнению Шмитта, китайские власти скрывали информацию и отрицали факты передачи коронавируса, что привело к пандемии, а также приложили мало усилий для ее сдерживания. 

Издание выяснило, что под санкции могут попасть по крайней мере четыре американских законодателя из Республиканской партии и две организации.

В публикации приводятся фамилии более 10 американских сенаторов и членов Палаты представителей, которые критиковали действия Китая или предлагали принять законопроекты, направленные против него (например, сенаторы Джош Хоули, Том Коттон и Рик Скотт, конгрессмен Джим Бэнкс), но не уточняется, кто именно из них может попасть под санкции. Также упоминаются организации Freedom Watch и Buzz Photos, которые подали в суд на китайское правительство и хотят получить $20 трлн в качестве компенсации. 

Газета не уточнила, какими могут быть ограничительные меры против американских политиков и компаний. Один из опрошенных изданием экспертов сказал, что Китай “не может наносить лишь символические ответные удары”, нужно принять такие контрмеры, “которые заставят их почувствовать боль”. 

Президент США Дональд Трамп и представители Республиканской партии неоднократно обвиняли Китай в том, что он вовремя не предупредил мир о серьезности эпидемии, и грозили Пекину серьезными последствиями. 14 мая Трамп допустил полное прекращение отношений США с Китаем. 

По данным агентства Associated Press, Китай несколько дней умалчивал, что вирус может передаваться от человека к человеку, а значит, может спровоцировать эпидемию. По мнению некоторых экспертов, это “подготовило почву для пандемии COVID-19”. В апреле американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что распространение вируса началось не с рынка, а из уханьской лаборатории и что “нулевым пациентом” был ее сотрудник.

В МИД Китая заявили, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств и что Пекин своевременно и в полной мере информировал всех о вспышке инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире инфицировалось более 4,38 млн человек, 298,3 тыс. из них скончались, а 1,56 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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