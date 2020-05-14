Коронавирус в Италии. За сутки умерло более 260 человек, выздоровело 2,7 тыс.

14.05.2020, 20:10, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 262 человека (на 67 больше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 14 мая.

Общее количество жертв эпидемии достигло 31 368 человек.

За последние сутки вылечилось 2747 пациентов, общее число выздоровевших достигло 115 288.

Продолжают болеть 76 440 человек (-2017). Из них в терапевтических отделениях лечение проходят 11 453 пациента (-719), в отделениях интенсивной терапии – 855 (-38). Еще 64 132 человека лечатся в домашних условиях (-1260).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 223 096 (+992).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,38 млн человек, из них более 298 тыс. умерли, 1,56 млн выздоровели.