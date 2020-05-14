 

Коронавирус в Италии. За сутки умерло более 260 человек, выздоровело 2,7 тыс.

14.05.2020, 20:10, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 262 человека (на 67 больше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 14 мая.

Общее количество жертв эпидемии достигло 31 368 человек.

За последние сутки вылечилось 2747 пациентов, общее число выздоровевших достигло 115 288.

Продолжают болеть 76 440 человек (-2017). Из них в терапевтических отделениях лечение проходят 11 453 пациента (-719), в отделениях интенсивной терапии – 855 (-38). Еще 64 132 человека лечатся в домашних условиях (-1260).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 223 096 (+992).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,38 млн человек, из них более 298 тыс. умерли, 1,56 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / В Оренбургской области запущен сервис для выплат субсидий малому бизнесу

07.04 / Вирусолог дал прогноз по сокращению «нерабочих дней» из-за коронавируса

06.04 / БТР и БМП «Бумеранг» получили новый корпус с улучшенной плавучестью и защитой

19.04 / Ермак назвал ошибку предыдущих составов правительства Украины

16.04 / Министр экономразвития попробовал взять в банке обещанный Путиным зарплатный кредит. Не получилось

01.04 / Россия не собирается увеличивать нефтедобычу

30.04 / Минобороны решило закупить 300 аппаратов ИВЛ

01.05 / Чемпион мира по хоккею Охтамаа заключил контракт с “Локомотивом”

23.04 / В Свердловской области решили ввести пропускной режим на майские праздники

26.03 / Британия сообщила о «необычно высоком уровне активности» российских кораблей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска