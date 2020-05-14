“Мы не извлекли бы пользу от эпидемии”. Китай об украинском иске из-за коронавируса

14.05.2020, 20:10, Новости дня

Китай отверг обвинения в сокрытии информации об угрозе пандемии коронавируса. Об этом говорится в комментарии посольства КНР в Украине в связи с иском, поданным против китайских и украинских властей в Окружной админсуд Киева.

“Вирус не знает границ и может появиться в любой момент в любой точке мира. Возможно, сегодня под удар попала одна страна, но завтра, может быть, пострадает и другая. Во время эпидемии коронавируса COVID-19 Китай является пострадавшей страной и – по логике – заслуживает сочувствия. Мы – никоим образом не сторона, которая извлекла бы пользу от эпидемии, тем более – не сторона, которая принесла беду другим”, – подчеркнул пресс-спикер дипучреждения.

Представитель посольства заявил, что источник возникновения вируса не определен. “Возложить ответственность на страну, которая первой сообщила о появлении нового вируса, – в мире нет таких прецедентов и нет такой логики. Вирус – общий враг всего человечества, а также вызов всему миру. Невозможно предугадать, а тем более – проконтролировать, когда, откуда и каким образом он вторгнется, причиняя вред всему человечеству”, – сказано в сообщении.

В посольстве считают, что “предпринятые китайским народом эффективные меры по контролю и профилактике COVID-19 позволили выиграть драгоценное время для всего мира”.

“В настоящее время, в условиях все еще продолжающийся эпидемии, мировому сообществу нужно не искать врагов, обвиняя и перекладывая ответственность с одних на других, а укреплять сотрудничество, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть вирус, излечить заболевших, избавить от нависшей угрозы как можно большее количество людей, вернуть все на круги своя”, – сказал пресс-спикер посольства.

8 мая стало известно, что организация “Правовое партнерство Украины” подала в Окружной админсуд Киева иск к украинским и китайским чиновникам в связи с пандемией коронавируса. Представляющий организацию адвокат Дмитрий Касьяненко заявил, что КНР допустила распространение коронавируса, а украинские чиновники не приняли мер, чтобы не допустить COVID-19 в страну.

Окружной админсуд пока решает, открывать ли производство по этому иску.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,38 млн человек, из них более 298 тыс. умерли, 1,56 млн выздоровели.