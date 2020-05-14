 

Старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой Ариела решила пожить отдельно от родителей

14.05.2020, 20:09, Разное

Старшая дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, Ариела переехала к бабушке с дедушкой от родителей, продолжающих проживать в одном доме, несмотря на решение модели развестись. Девочка тяжело восприняла возвращение отца и пока не может простить его.
Многодетная мама активно публикует в личном Instagram-профиле яркие снимки с детьми и делится с подписчиками опытом воспитания и своими переживаниями. Многие фанаты знаменитой пары считают Оксану Самойлову примером для подражания. Бизнесвумен посвящает все свое время дочерям и маленькому сыну, несмотря на скандалы с Джиганом.

Исполнитель находился в одной из московских частных клиник, где лечился от наркотической зависимости. Самойлова, хотя и заявила, что подает на развод с Джиганом, все же позволила ему вернуться к семье.

Не все дети с радостью восприняли возвращение отца. Ариела очень переживает из-за конфликтов родителей. По словам бывшей модели, девочка решила неделю пожить у бабушки с дедушкой. Поклонники полагают: 8-летней дочери Джигана нужно время, чтобы прийти в себя от его выходок.



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