«Коронавирусную пассивность» Швеции объяснили отсутствием опыта Второй мировой

14.05.2020, 20:08, Новости дня

Пассивная реакция Швеции на пандемию коронавируса во многом объясняется отсутствием у Стокгольма полноценного опыта участия во Второй мировой войне, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на слова бывших шведских министров Карла Бильдта и Бьерна фон Сюдова.

«С подобной ситуацией мы никогда не сталкивались в современную эпоху. Если бы у нас был такой же опыт, как и у соседей, мы бы, возможно, принимали такие же решения, как они. У них есть больше опыта Второй мировой войны», – сказал фон Сюдов изданию, передает RT.

Он также напомнил о низком уровне подготовки Финляндии перед Зимней войной с СССР, начавшейся 30 ноября 1939 года. То же самое можно говорить о Дании и Норвегии, которых нападение Германии 9 апреля 1940 года застало врасплох, пишет автор статьи.

«Возможно, политическое руководство в Норвегии, Дании и Финляндии сказало себе: «Не допустим, чтобы такое повторилось». Политическое руководство не должно принимать недостаточные меры и вести себя пассивно. Это привело к тому, что они двигались вперед сообразно своей жесткой линии», – добавил фон Сюдов.

Бильдт отметил, что обеспокоен тем, что скандинавское сотрудничество «влачит свое жалкое существование» – когда он был премьер-министром, страны Северной Европы советовались друг с другом.

«В прошлом у нас, как у страны Северной Европы, было меньше кризисов и опыта борьбы с ними. Нам кажется, что проблемы есть во всем мире, но только не в Швеции», – заметил Бильдт.

Политики отмечают, что во времена холодной войны Швеция могла похвастаться всеобъемлющей системой тотальной обороны, запасами топлива, продовольствия, медикаментов – у страны было 7 млн противогазов и респираторов для взрослых, детей и грудничков.

Ранее немецкая Die Welt написала, что европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» является мифом.

Напомним, в Швеции не вводился строгий карантин, несмотря на массовое распространение коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли подобный подход будет эффективен.