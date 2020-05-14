Пандемия COVID-19 должна кардинально изменить современную медицину — профессор Ричард Леман

14.05.2020, 20:05, Разное

Ричард Леман (Richard Lehman), колумнист журнала BMJ Opinion, который публикует мнения авторитетных представителей медицинского сообщества, прокомментировал актуальные и спорные вопросы, связанные с COVID-19. С изрядной долей иронии и литературными отсылками ученый заявляет, что современная медицина и политика оказалась не готова ко многим вызовам пандемии, поэтому было принято очень много нелогичных и фатальных решений.

Так, Леман напоминает об огромной ошибке западных властей, которые до последнего избегали жестких карантинных мер, вводя лишь некоторые отдельные ограничения. По его мнению, эта история должна всех научить принимать более взвешенные решения в таких важных вопросах и поменьше доверять «глупым правилам».

«Старый добрый способ защититься от инфекционных заболеваний — держать подальше зараженных людей. Прокаженные из Ветхого Завета — отличный пример. Мне с самого начала показались странными правила социальной дистанции, и тем более отсутствие карантина, – информирует Леман. – Как так вышло, что до недавнего времени люди могли прилететь из эпидемических районов и спокойно разгуливать по улицам? Почему, когда еще в феврале было известно, что люди могут быть заражать окружающих в течение трех недель, им разрешали вернуться к работе спустя семь дней после начала заболевания?».

Профессор признал и свою ошибку: в конце марта он заявил о том, что тестирование на антитела, показывающее наличие или отсутствие иммуноглобулина IgG, стало простым и масштабируемым. Его выводы основывались на данных из Китая, а также на надежности анализов на иммуноглобулины, подтвержденной 60-летней медицинской практикой.

«Парадокс заключается в том, что хотя вирус SARS-CoV-2 был полностью охарактеризован в течение месяца после обнаружения, у нас все еще нет надежного способа тестирования, как на наличие вирусов, так и на антитела. Громкие заявления о точности тестов, сделанные некоторыми ведущими производителями, поставили под вопрос адекватность управления в этой отрасли», – заявил профессор, отметив, что медикам и ученым необходимо чаще ставить под сомнение как результаты тестов, так и диагнозы. Также необходимо выработать более четкие критерии точности тестирования.

«Чувствую, скоро появится много новых материалов для студентов», – подчеркнул Ричард Леман.

Колумнист также упомянул важность применении плазмы выздоровевших пациентов для лечения COVID-19, пофантазировав о создании «сывороточных ферм» в школах в духе фильмов ужасов. Леман напомнил о том, что плазма действительно может спасти жизнь пациентов, однако использовать ее можно только после тщательных рандомизированных исследований.

Ричард Леман обратил внимание на проблему, с которой сталкиваются пациенты в палатах интенсивной терапии: онейрофрения, острое психотическое состояние с реалистичными галлюцинациями. По словам ученого, это создает дополнительный тяжелый стресс для больных, поэтому исследователям стоит заняться поиском эффективных препаратов, снимающих онейрофрению.

Профессор с большим сарказмом проехался по математическим моделям, которыми руководствовалась публичная политика в принятии решений в самом начале пандемии. При этом предлагаемые математиками модели постоянно менялись и дополнялись новыми данными из разных стран, увеличивая масштаб неопределенности. По мнению Лемана, все математические модели ошибочны, но те, кто их составляет, должны быть способны также оценить и границы этих ошибок.

Важнейшей проблемой Леман считает лечение пациентов с COVID-19 на дому — во многих странах людям с легкими умеренными формами заболеваниями рекомендуется лечиться в домашних условиях. Профессор сравнил эту ситуацию с 70-ми годами, когда у медиков был весьма ограниченный арсенал средств для лечения тяжелых заболеваний.

По его словам, в системе первичной медицинской помощи Великобритании до сих пор нет скоординированных решений по лечению пациентов с коронавирусом на дому. Он также не исключил, что масштабы этой проблемы в данный момент просто замалчиваются.

«В марте и апреле я провел несколько тяжелых недель, пытаясь выяснить, что происходит в 2020 году с пациентами с ковидом, которые лечатся дома. Как они получили доступ к медицинской помощи и из чего она состояла? Кто-нибудь нес за них ответственность на национальном уровне? Насколько были удовлетворены их потребности? Я до сих пор не знаю ответов», – написал Леман.