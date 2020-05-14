 

Глава UFC Уайт поддержал семью Нурмагомедовых

14.05.2020, 20:01, Новости дня

Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт выразил слова поддержки отцу и тренеру российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу.

"Вчера говорил с Хабибом, но он ничего мне не сказал. Он не хотел это обсуждать, – приводит слова Уайта "Чемпионат.com". – Он тяжело это переживает, но переносит как настоящий мужик. Я люблю своего отца, поэтому могу понять, каково сейчас Хабибу".

Также Уайт посвятил Нурмагомедову-страшему пост в инстаграме, в котором написал: "Абдулманап – мастер боевых искусств, живущий жизнью, полной гордости, чести и уважения. Он привил те же ценности своему сыну. Мои мысли с семьей Нурмагомедовых, которые продолжают сражаться".

 

 

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация от Dana White (@danawhite) 13 Май 2020 в 2:30 PDT

В понедельник, 25 апреля, отца Хабиба госпитализировали с пневмонией. На следующий день Абдулманап сообщил, что чувствует себя хорошо. Однако 5 мая Нурмагомедов-старший спецбортом из Махачкалы был доставлен в Москву.

В среду, 13 мая, стало известно, что отец Хабиба находится в коме. Сообщалось, что у Абдулманапа возникли проблемы с сердцем, из-за чего ему пришлось сделать операцию.

Дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что Нурмагомедов-старший вышел из комы. Сейчас он находится в одном из столичных военных госпиталей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / СМИ узнали о возобновлении активного лечения Заворотнюк

17.04 / Украинский нардеп Рудык заявил, что вылечился от коронавируса

31.03 / Бизнесмены предложили оплатить возвращение россиян из-за рубежа

06.05 / Китай назвал абсурдными обвинения в создании коронавируса

10.04 / Глава Минпромторга прокомментировал скандальный поступок своего заместителя

08.04 / Собянин объявил о начале выплат по безработице в упрощенном порядке

15.04 / Южная Корея первой в мире проводит всеобщие выборы на фоне вспышки коронавируса

08.04 / Нефть подорожала перед встречей ОПЕК+

08.05 / Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в США

21.04 / О’Брайен: США не знают, в каком состоянии находится Ким Чен Ын

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска