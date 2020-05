Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

14.05.2020, 20:01, Новости дня

Культовая игра от студии Rockstar – Grand Theft Auto V – временно стала бесплатной в магазине Epic Games Store. Начиная с сегодняшнего дня владельцы ПК могут скачать полную версию хита (с бонусами для многопользовательского режима Grand Theft Auto Online) и навсегда оставить его у себя в библиотеке.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We’ll provide an update as soon as we can.

– Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020

Однако серверы цифрового магазина не справились с наплывом желающих бесплатно забрать игру. Как следует из официального твиттер-аккаунта Epic Games, из-за ажиотажа сервис может работать с перебоями, показывать “ошибку 500” и обрывать загрузку. Проверка Вестей.Ru также показала, что сайт магазина не открывается.

Всплеск трафика на Epic Games Store мог затронуть и другие сервисы Epic. Например, в службе поддержки Fortnite подтверждают, что у пользователей ПК и “маков” могут наблюдаться неполадки при входе в игру и совершении внутриигровых покупок. Компания занимается расследованием причин сбоя.

We’re investigating issues on PC and Mac that may impact Launcher logins and in-game purchases.

We’ll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy

– Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020

Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно. Чтобы скачать копию популярного экшена, для аккаунта Epic должна быть включена двухфакторная аутентификация.

С момента запуска Epic Games Store в декабре 2018-го компания бесплатно раздала уже несколько десятков игр. В январе представители Epic заявили, что продолжат делать подарки геймерам на протяжении 2020 года.

Вести.Hi-tech