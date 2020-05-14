Роспотребнадзор: Самарская область не готова к первому этапу выхода из ограничений

14.05.2020, 20:01, Новости дня

Самарская область пока не готова к первому этапу выхода из ограничений. Таково мнение главы регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой. Оценка ситуации в регионе прозвучала сегодня на заседании оперативного штаба.

Как известно, Татьяной Голиковой были озвучены три критерия, наличие которых позволяет начать смягчение карантинных мер. Два из них в области не достигли необходимого уровня. Речь идет о коэффициенте распространения инфекции. В регионе он составляет 1,1 процента, а должен быть не более 1. Кроме того, свободных коек для пациентов COVID-19 в больницах края меньше половины. Должно быть более 50%. Зато по количеству проводимых тестов на коронавирус регион в лидерах по стране, отметила главный санитарный врач Самарской области.

Как напоминает ГТРК "Самара", президент РФ Владимир Путин поручил выплатить денежные надбавки за самоотверженную борьбу с коронавирусной инфекцией врачам, медсестрам, санитарам. Медицинские работники региона получили их на два дня раньше официальной даты.

На 14 мая в регионе официально зарегистрировано 1246 случаев заражения. За минувшие сутки заболело еще 84 человека.

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ГТРК "Самара"