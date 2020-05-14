Мнение: Влияние климата на историю, столетие жары и мегазасуха в США

14.05.2020, 19:55, Разное

1. Когда спорят про глобальное потепление, многие вспоминают про викингов и зелёную Гренландию 1000 лет назад, то есть, иными словами про средневековый климатический оптимум, когда средняя температура на Земле была немногим ниже, чем сейчас. Реже говорят про то, что таких периодов потепления было много: например, римский климатический оптимум случился в эпоху расцвета Древнего Рима. Об этом и многом другом рассказывается в видео на заставке:

https://www.youtube.com/watch?v=yAckt3wMyBE

Современные историки уже не связывают коллапс Западной Римской империи с концом рабовладельческого строя, а кризис Позднего Средневековья в Европе – с кризисом феодализма. Такие простые объяснения могли удовлетворить лишь марксистов.

История устроена сложнее, причин возвышения и краха государств и цивилизаций было много. Климат и связанная с ним эффективность сельского хозяйства играли важную роль. Рим начал превращаться в огромную процветающую империю, как раз когда температура в Европе поднялась на 1-2 градуса, и это продолжалось несколько веков:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Римский_климатический_оптимум

Последующее похолодание стимулировало варварские нашествия, которые способствовали развалу Западного Рима и резкому ослаблению Восточного Рима, Византии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Климатический_пессимум_раннего_Средневековья

Впрочем, так бывало не всегда. Последний Малый ледниковый период, например, внёс свою лепту в проблемы Европы 14-15 веков, обрушив урожаи и усилив смертность во время эпидемий чумы, так как люди были ослаблены голодом:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Малый_ледниковый_период

Однако к коллапсу европейской цивилизации это последнее похолодание не привело: уже с конца 15 века Европа начала завоевание колоний по всему миру, европейская культура стало доминирующей на Земле. Холод, который фиксировался с небольшими перерывами вплоть до 15 века, европейцам не помешал.

Расцвет древнегреческой культуры и основание греческих колоний в Средиземноморье также пришлись на холодную эпоху, с 9 по 4 века до нашей эры:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Похолодание_железного_века

Если судьба традиционных аграрных империй, вроде Рима или Китая, зависела в первую очередь от климата и урожайности, то греческие полисы и европейские страны Нового времени каким-то образом сумели вырваться из цикла климатической неизбежности.

Что же общего было у древних греков и европейцев 15-19 веков? Морская торговля, развитие науки и техники, ремесла и производства… иными словами, капитализм.

2. Американские учёные предсказывают, что нынешнее столетие будет очень жарким:

https://lenta.ru/news/2020/03/13/warm/

Согласно предсказанию ученых Ратгерского университета в США, смертельно опасная жара будет ежегодно затрагивать районы с общей численностью населения 1,2 миллиарда человек. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По оценкам, экстремальная жара и влажность затронут районы, в которых в настоящее время проживают около 500 миллионов человек, если глобальные температуры повысятся выше доиндустриальных значений на 1,5 градуса Цельсия. В случае повышения на два градуса под ударом окажутся 800 миллионов человек. При этом планета уже нагрелась примерно на 1,2 градуса выше уровня конца XIX века.

Однако в настоящий момент в соответствии с нынешней глобальной политикой реализуется сценарий повышения средней температуры Земли к концу столетия на три градуса Цельсия, что затронет более миллиарда человек. Это более чем в четыре раза превышает число пострадавших от жары к настоящему времени и более чем в 12 раз превышает число людей, которые пострадали бы от жары в мире без глобального потепления.

Прогноз роста средней температуры аж на целых 3 градуса выглядит завышенным, а нынешняя температура на Земле пока не дотягивает даже до послеледникового максимума 6000 лет назад, когда никакой индустрии и промышленных выбросов CO2 не было и в помине.

Тем не менее, инерция климата довольно высока, и какие бы причины, – естественные или искусственные, – ни вызвали нынешнее потепление, нам и вправду стоит готовиться к жаре в ближайшие несколько десятков лет.

3. В США жара уже успела вызвать рекордную мегазасуху:

https://lenta.ru/news/2020/04/17/megadrought/

Ученые из Колумбийского университета зафиксировали самую тяжелую и долгую засуху в западной части США за последние 1200 лет. Ее причиной являются изменения климата, спровоцированные деятельностью человека. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали годичные кольца деревьев, произрастающих на территории девяти штатов, включая Орегон, Вайоминг, Нью-Мексико, а также на юго-западе Монтаны и севере Мексики. Специалисты сравнили засуху, которая началась в 2000 году и продолжается до сих пор, с четырьмя другими мегазасухами (англ. megadrought) за 1200 лет. Ключевым параметром стала влажность почвы, которая продемонстрировала, что нынешняя засуха является самой сильной в истории современного общества.

Умеренная долгосрочная засуха, которая сама по себе не является чем-то необычным, усугубляется ростом средних температур, которые в настоящее время на 2,9 градуса Цельсия превышают показатели прошлых лет. Это значительно снижает увлажненность почвы.

Впрочем, и здесь есть основания сомневаться, что проблема именно в общем потеплении климата, а не в безудержном заборе воды на нужды сельского хозяйства, а также в сведении лесов, распашке земель и прочей локальной, а не глобальной деятельности человека.