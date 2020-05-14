Психологи: После пандемии россиян ждут тревога и эйфория

14.05.2020, 19:53, Разное

Общаясь с журналистами одного из отечественных изданий, специалисты отечественной медицины предрекли появление у людей большого количества психических расстройств после окончания пандемии. Среди них, по словам специалистов, – состояния тревоги и эйфории.

Главным фактором, который может сформировать у большого числа россиян появление психических отклонений, является режим вынужденной самоизоляции. По словам психолога Евгения Фомина, процитированным отечественным изданием 360tv.ru, пока что люди, опасаясь за свою жизнь, держат себя в “стрессовом тонусе”. Однако, когда кризисная ситуация исчезнет, это только усугубит психическое беспокойство населения. В частности, велика вероятность распространения мизофобии – заболевания, при котором для человека характерен постоянный страх заразиться, сгенерированный в навязчивую идею. Медик полагает, после спада пандемии вместо реаниматологов и инфекционистов может увеличиться востребованность психотерапевтов.

В неутешительных прогнозах поддержал коллегу и врач-психиатр Борис Менделевич, который прогнозирует распространенность среди людей панических настроений и генерализированного тревожного расстройства. С другой стороны, по мнению еще одного профильного специалиста Ильи Шабшина, для многих пандемия может обернуться совершенно противоположным эффектом эйфории – после снятия карантинных ограничений жители страны, истосковавшиеся по “радостям жизни”, бездумно ринутся наслаждаться ими свыше меры: например, станут слишком много отдавать времени массовым мероприятиям и не покидать пределы развлекательных заведений.

Представители медицины заверяют, обеспечить свою безопасность от психических расстройств в будущем необходимо уже сейчас. В частности, в вопросе снятия стрессов важно не прибегать к помощи алкогольных напитков и тем более – наркотических веществ. Недостаток же солнечного света, способствующего выработке важного гормона серотонина, специалисты советуют заменить полноценным и сбалансированным питанием, особенно – продуктами, богатыми витамином D, магнием и калием. Поддерживать же позитивный психический тонус лучше всего спортивными тренировками в домашних условиях и просмотром развлекательных фильмов и музыкальных телепередач.