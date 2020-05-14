Дополнительная гарантия PTPP теперь распространяется и на процессоры семейства Comet Lake-S

14.05.2020, 19:53, Разное

Как и ожидалось, разработчики из Intel расширили программу Performance Tuning Protection Plan на новые процессоры Comet Lake-S с разблокированным множителем. Стоимость услуги составит около 20 долларов.

Стоит отметить, что PTPP является специальной дополнительной гарантией для пользователей, приобретающих процессоры с целью разогнать его. Согласно условиям Performance Tuning Protection Plan, у юзера есть одна возможность для бесплатной замены вышедшего из строя чипсета в результате разгона.

Кроме того, цена данной услуги, как и прежде, составит лишь 20 долларов. В целом, дополнительную гарантию получат такие модели CPU, как Core i9-10900K/KF, Core i7-10700K/KF и Core i5-10600K/KF.