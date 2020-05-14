Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об опасности биологического оружия для всего мира

14.05.2020, 19:53, Разное

Военный эксперт Алексей Леонков высказался относительно опасности биологического оружия для всего мира. Согласно его утверждению, бороться с ним очень сложно, поскольку вирусы способны всё время мутировать, а на изобретение вакцины необходимо потратить много времени.

Опасность биологического оружия в том, что борьба с ним может привести к серьёзным проблемам. Военный эксперт Алексей Леонков утверждает, это идеальный «пульт», который способен контролировать в глобальном охвате. Так как вирусы склонны к мутации, изменениям и приспосабливанию, то противостоять им почти невозможно. Специалист уверен, с помощью биологического оружия, которое может быть разработано, есть возможность указывать миру, как жить.

«Человечество не способно сразу изобретать вакцину против подобных вирусов. По этой причине биологическое оружие можно считать идеальным», – заявил эксперт.

Раньше биологи выдвигали предположения о том, мог ли кто-то разработать COVID-19 специально. В ходе обсуждения эту вероятность быстро исключили из рассмотрения.