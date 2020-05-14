Глава Минобрнауки оценил необходимость ЕГЭ

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14.05.2020, 19:53, Новости дня

Российские вузы назвали принципиальным прием абитуриентов 2020 года по результатам ЕГЭ для обеспечения беспристрастности оценки знаний поступающих, сообщил в четверг глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

«Российские вузы считают принципиальным <…> осуществлять прием в 2020 году так же, как и в предыдущие годы, по результатам ЕГЭ», – сообщил глава ведомства, передает ТАСС.

Фальков добавил, что сейчас обществе обсуждаются разные варианты проведения экзамена, в том числе предлагается даже отказаться от ЕГЭ. Однако, по его мнению, результат этого решения может стать «большим стрессом» для абитуриентов.

«Мы не сможем обеспечить справедливость и беспристрастность. Поэтому в этом смысле все российские вузы поддерживают предложение о том, чтобы поступление было по результатам ЕГЭ», – отметил Фальков.

Он также заявил, что считает важным начать учебный год 1 сентября. «На это настроены буквально все. И я знаю, что это будет большое благо и для школ, и для университетов, для вузов. Исходя из такого понимания ситуации, мы вместе с коллегами и двигаемся», – сказал министр.

Напомним, начало проведения ЕГЭ в РФ изначально было запланировано на 8 июня. Экзамен может пройти в РФ с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.

В Минобрнауке заявили, что проведение ЕГЭ в 2020 году должно начаться не позднее 1 сентября. Позже в ведомстве ответили на вопрос о возможности сокращения числа предметов ЕГЭ до двух.



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