В Петербурге задержан замглавы «Россети Ленэнерго»
14.05.2020, 19:53, Новости дня
Заместитель генерального директора по капитальному строительству распределительной сетевой компании «Россети Ленэнерго» Алексей Горячев задержан в Санкт-Петербурге, причина не уточняется, сообщил источник в следственных органах.
«Да, он задержан», – передает ТАСС слова источника.
Накануне СМИ сообщали, что в офисе «Россети Ленэнерго» прошли обыски по делу о прокладке кабельных линий к «Зенит-Арене».
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