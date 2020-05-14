 

В Петербурге задержан замглавы «Россети Ленэнерго»

14.05.2020, 19:53, Новости дня

Заместитель генерального директора по капитальному строительству распределительной сетевой компании «Россети Ленэнерго» Алексей Горячев задержан в Санкт-Петербурге, причина не уточняется, сообщил источник в следственных органах.

«Да, он задержан», – передает ТАСС слова источника.

Накануне СМИ сообщали, что в офисе «Россети Ленэнерго» прошли обыски по делу о прокладке кабельных линий к «Зенит-Арене».



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