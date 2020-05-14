Стало известно, как коронавирус повлияет на рождаемость

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14.05.2020, 19:48, Новости дня

Декан факультета государственного управления Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и доктор исторических наук Вячеслав Никонов предположил, что ситуация с коронавирусом будет способствовать снижению уровня рождаемости по всему миру.

«Если говорить о рождаемости, вряд ли можно ожидать серьезного всплеска. Сексуальная активность, как показывают уже некоторые исследования в разных странах, скорее, падает в условиях пандемии. И не только потому, что ходить куда-либо стало достаточно опасно – нет ни желания, ни возможности. Снижающееся либидо в результате этих стрессовых ситуаций отмечается во многих странах, заводить детей в этой ситуации немногие заходят», – передает ТАСС предположение Никонова, прозвучавшее в ходе онлайн-лекции МГУ в рамках экспертной площадки «Диалог о настоящем и будущем».

Также историк отметил, что из-за вспышки коронавируса уменьшился уровень миграции.

Акушер-гинеколог Центра имени Кулакова Юлия Кубицкая ранее, напротив, предполагала, что после окончания периода изоляции рождаемость повысится.

Социолог и демограф Дарья Халтурина в свою очередь заявила, что распространение коронавируса принципиально демографическую картину в РФ не поменяло, однако по итогам 2020 года статистика смертности и рождаемости может преподнести сюрпризы.



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