Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела

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14.05.2020, 19:48, Новости дня

Участников массового тестирования на антитела к коронавирусу в Москве определят случайным образом с учетом возраста и округа проживания гражданина, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что москвичам пришлют приглашение на тестирование по электронной почте или SMS. Если человек согласен сдать анализ, то ему нужно будет зарегистрироваться, перейдя по ссылке, передает РИА «Новости».

«В каждый конкретный момент времени мы будем точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное – какова реальная динамика распространения инфекции», – сказал Собянин.

Проверка будет бесплатной, она начнется с 15 мая. Приглашения каждые несколько дней будут рассылать 70 тыс. москвичей. Позже этот показатель планируется довести до 200 тыс. Брать кровь для тестирования будут в 30 взрослых поликлиниках. В каждой из них будет работать по два процедурных кабинета. Результаты будут выкладывать на сайте mos.ru каждую неделю в целом по городу и по каждому административному округу отдельно.

Москвичи могут отказаться от сдачи анализа. Как ранее сообщили в оперштабе, за это не предусмотрено никаких санкций.

Собянин в четверг заявил, что с 15 мая в столице начнется бесплатный массовый скрининг на коронавирус. Заммэра Москвы Анастасия Ракова также сообщила, что в столице проведут выборочное тестирование на «коллективный иммунитет».



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