В Новороссийске нашли склад с оружием

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14.05.2020, 19:48, Новости дня

Сотрудники транспортной полиции вместе с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю обнаружили склад оружия и боеприпасов в Новороссийске, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.

«Транспортные полицейские обнаружили в Новороссийске склад боеприпасов. Правоохранителями изъято более 1,5 тыс. патронов различного калибра, 15 гранат с десятью запалами, автомат Калашникова и три магазина к нему, пистолет «Браунинг», револьвер, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы», – передает сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Указывается, что склад обнаружили во время обысков по ранее возбужденному делу о мошенничестве. В квартире подозреваемого также нашли документы, которые имеют доказательное значение по делу о мошенничестве. В деле также фигурирует отец подозреваемого.

«В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»)», – добавили в пресс-службе.

Ранее ФСБ объявила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области: был изъят пистолет, несколько «коктейлей Молотова» и холодное оружие.



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