 

Власти Краснодарского края предложили приезжающим в регион самим оплачивать изоляцию в обсерваторе

14.05.2020, 19:43, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахВице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко предложил приезжающим в регион оплачивать двухнедельных карантин в обсерваторе. Соблюдать изоляцию приезжающие обязаны в соответствии с принятыми в регионе мерами борьбы с коронавирусом.

Как рассказал вице-губернатор на заседании оперативного штаба, в регион “приезжают с целью две недели на гособеспечении посидеть в обсерваторе, а потом поселиться, продолжить проживание на курорте”. Поэтому он предложил сделать пребывание в карантине платным для тех, кто “намеренно” прибывает на Кубань. 

“Это будет дополнительным фактором, чтобы задуматься и вернуться обратно в свой регион. Потому что получается, хорошо устроились”, – заключил Алексеенко.

Сейчас в Краснодарском крае обсерваторы действуют в Краснодаре, Сочи, Туапсе, Армавире, Анапе, Ейске, станицах Голубицкой и Кущевской, а также в поселке Кабардинка. Власти Кубани хотят также ужесточить контроль на границах муниципалитетов.

“Границы муниципалитетов должны быть на жестком контроле. Мы не можем допустить, чтобы кто-то мог свободно путешествовать по муниципальным образованиям, как те, кто приехал, так и жители края, которые спокойно перемещаются между несколькими районами”, – отметил губернатор Кондратьев.

По данным оперативного штаба на 14 мая, в Краснодарском крае за сутки было выявлено 97 новых заболевших коронавирусом. Власти уже в течение 11 дней отчитываются о новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в пределах 94–99 человек. Всего в регионе 2319 человек заболели COVID-19.



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