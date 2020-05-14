В Москве число умерших пациентов с коронавирусом приблизилось к 1300

14.05.2020, 19:40, Разное

В Москве за последние сутки умерли еще 58 пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число жертв в столице достигло 1290, а в стране — 2270.

На Москву приходится больше половины всех летальных случаев в стране. Столица также остается лидером среди российских регионов по числу заболевших. С начала эпидемии в городе подтвердилось больше 126 тысяч заражений коронавирусом, свыше 21 тысячи человек уже вылечились. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что в последние три недели количество госпитализаций с COVID-19 в столице стабилизировалось и даже снижается.

Всего в РФ инфекцию обнаружили у 242 тысяч человек, больше 48 тысяч пациентов уже вылечились. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по заболеваемости страна занимает второе место в мире, уступая лишь США. До 12 мая в РФ действовал единый режим нерабочих дней. После его отмены в ряде регионов приступили к ослаблению ограничений.

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