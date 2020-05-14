Билл Мюррей дал интервью, лежа в ванной: “Мне сказали, что мыльная вода спасает от коронавируса”

14.05.2020, 19:35, Разное

Биллу Мюррею 69 лет, а это значит, он находится в группе риска по коронавирусу. Актер со всей серьезностью подходит к ситуации и не дает возможности COVID-19 завладеть его иммунитетом. Об этом Билл рассказал в новом эпизоде шоу Джимми Киммела.

Актер изолировался от общества и вирусов у себя дома в Чарльстоне. Именно из своей ванной комнаты он и вышел в эфир Киммела. Впрочем, залечь на дно ванной Билл решил не просто так. Все время интервью он ждал, когда же наконец наберется вода и появится мыльная пена. А все потому, что мыло и вода – лучшие средства от коронавируса. Киммел поддержал гостя в этом суждении.

Билл также рассказал, что когда выходит на улицу, то обязательно надевает маску. И его очень расстраивает то, что многие молодые люди этого не делают. Он считает, что таким образом они подвергают опасности большое количество людей.

Мюррей ответил на несколько вопросов зрителей. Так, женщине, которая скучает на карантине, он посоветовал понаблюдать за нашествием насекомых, а мужчине – разрешить своему отцу постричь его волосы на голове.

Билл Мюррей в фильме “День сурка”