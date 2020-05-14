Сам себе художник: Белла Хадид и дочь Кейт Мосс Лила в рекламе Miu Miu

14.05.2020, 19:35, Разное

Бренд Miu Miu продолжает радовать поклонников своего fashion-творчества новыми кампаниями. Вслед за рекламой весенне-летней коллекции одежды марка презентовала аксессуарную линию, а именно – солнцезащитные очки. Представили этот атрибут, без которого невозможно создать актуальные летние образы, Белла Хадид и Лила Грейс Мосс, дочь супермодели Кейт Мосс.

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Публикация от Miu Miu (@miumiu)10 Май 2020 в 8:31 PDT

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Публикация от Miu Miu (@miumiu)13 Май 2020 в 12:30 PDT

Перед камерой девушки предстали в виде свободных художниц, которые творят красками и карандашом. Антураж для этого был выбран соответствующий – дом-лабиринт Сasa Sublim в Испании, построенный по проекту каталонского художника Ксавье Корберо. Стилистом и креативным директором съемки стала Кэти Гранд, авторами видео выступил дуэт Call This Number, состоящий из Стива Маки и Дугласа Харта – бывших участников группы Pulp. За фото отвечала Лиз Коллинс – она же снимала для Miu Miu предыдущий кампейн.

Белла Хадид Лила Грейс Мосс