Врач рассказала об отличиях аллергии от коронавируса

14.05.2020, 19:30, Разное

Аллерголог Министерства здравоохранения Московской области Наталья Морозова рассказала россиянам, как отличить сезонную аллергию от коронавируса COVID-19. Ведь оба заболевания имеют схожие симптомы.

Среди них – кашель, сыпь и затрудненное дыхание. Однако Морозова отметила, что при аллергии обычно начинают чесаться глаза и нос. Это сопровождается выделениями жидкости, что не наблюдается при коронавирусе. Кроме того, при аллергии температура тела редко поднимается выше 37 градусов, в то время как при COVID-19 показатели могут быть выше.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Май 2020 в 1:06 PDT