Врач назвал пользу массового тестирования на коронавирус в Москве

14.05.2020, 19:30, Разное

Иммуноферментный анализ крови позволит делать 100 тысяч тестов на коронавирус в Москве, а в перспективе довести количество тестирований до 200 тысяч. Российская столица является лидером по анализам на COVID-19 в мире, напомнил Собянин.

ИФА-диагностика будет применяться на предприятиях и организациях, которые должны проверять сотрудников на коронавирусную инфекцию, отметил мэр.

Врач, клинический фармаколог, эксперт движения “Сильная Россия” по вопросам здравоохранения Александр Эдигер поддержал решение столичного градоначальника. По его словам, массовое тестирование позволит провести настоящий скрининг, получить реальную картину по перенесшим заболевание и тем, кто заражен сейчас.

“Мы получаем картину, которая очень близка к объективной. Это позволит оптимально планировать все действия эпидемиологов и других специалистов. Важно отметить, что при 200 тысячах анализов в сутки провести два миллиона тестов можно за десять дней”, – пояснил эксперт.

Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 9 794 человека, из них 4 712 случая – в Москве. Всего в нашей стране зафиксировано более 252 тысяч случаев заболевания COVID-19.

В мире коронавирусом заразились свыше четырех миллионов человек. В США количество заболевших приблизилось к 1,4 миллиона.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Май 2020 в 1:06 PDT