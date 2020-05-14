«Землян спасли полсекунды!»: Ученые сомневаются в падении тунгусского метеорита на Землю

14.05.2020, 19:30, Разное

Учёные из Красноярска сомневаются в падении тунгусского метеорита на Землю. Они считают, что космическое тело пролетело сквозь атмосферу так и не столкнувшись с поверхностью планеты.

Главная причина для такой теории – отсутствие доказательств иного. В настоящий момент ещё ни одному эксперту не удалось найти хотя бы мельчайший осколок тунгусского метеорита, не говоря уже о кратере. Он же, исходя из описаний бедствий, должен был быть огромным, так как волна от взрыва обогнула земной шар дважды, а свечение в небе наблюдалось ещё двое суток после катастрофы. Теория о ледяной глыбе также не подтвердилась, ибо в случае со льдом он бы растаял ещё до входа в плотные слои атмосферы и развалился, потеряв как свою массу, так и мощность ударной волны.

Руководитель проекта Сергей Карпов, занимающий должность ведущего научного сотрудника Института физики СО РАН, объяснил, что тунгусский метеорит состоял из железа и двигался со скоростью 27 м/с. Он вошёл в атмосферу и пролетел над поверхностью земли около трёх километров, после чего покинул пределы планеты. Космическое тело приблизилось к поверхности на 10-15 километров, и это произошло в районе Подкаменной Тунгуски. «Землян спасли полсекунды!», отметил эксперт, а взрыв вызван быстрым сгоранием огромного количества железа, а поваленные деревья и пожары – результат огромного количества тепла, высвобождаемого пролётом кометообразного тела.