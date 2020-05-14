Глава Роспотребнадзора рассказала об остановке роста случаев COVID-19 в России

14.05.2020, 19:30, Разное

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, рассказала, что в РФ получилось приостановить возрастание случаев болезни COVID-19. Она заявляет, уже 11 дней можно наблюдать небольшой темп роста инфицирования в стране.

Анна Попова осмотрительно подходит к оцениванию ситуации. Она сообщает, сегодня удается приостанавливать рост болезни. Эту информацию руководитель Роспортребнадзора озвучила в интервью программы «Москва. Кремль. Путин», которая выйдет в эфир в воскресенье на канале «Россия-1».

Эксперт сообщила, уже 11 дней наблюдается низкий рост числа заболевших. За сутки в РФ на 14 мая новые выявленные случаи инфицирования коронавирусом ниже отметки 10 000, а сам темп возрастания уменьшился с 8,5% 3 мая до 4,1% 14 мая.