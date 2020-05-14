Мать Бузовой рассказала о работе врачом во время вспышки коронавируса

14.05.2020, 19:30, Новости дня

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина Александровна, работающая заместителем главного врача в одной из стоматологических клиник Петербурга, рассказала об условиях работы во время вспышки коронавируса.

«В поликлинике мы соблюдаем все указания по приему пациентов. Принимаем только людей с острой болью. Перед этим измеряем им температуру, обрабатываем руки. Также выдаем всем бахилы, перчатки – только после этого человек может зайти в кабинет к доктору. По большому счету у нас ничего не изменилось. Лишь меры безопасности усилили. И раньше ведь был риск заразиться – пациенты разные бывают… и с ВИЧ, и с гепатитом. Мы надеемся, что у нас никто не заболеет», – рассказала она «Комсомольской правде».

Бузова-старшая добавила, что психологически стало работать тяжелее, так как пугает неизвестность.

Ранее Ольга Бузова приняла участие во флешмобе российских звезд с тщательным мытьем рук в качестве профилактики коронавируса.