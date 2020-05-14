Китайское агентство Синьхуа заявило протест США

14.05.2020, 19:30, Новости дня

Китайское информагентство Синьхуа заявило протест американским властям после ограничения максимального срока виз для работающих в стране журналистов КНР.

«Решение министерства внутренней безопасности США является актом дискриминации и беспричинного оказания давления на китайских журналистов, который в полной мере раскрывает лицемерие той «свободы слова», за которую так ратуют США», – заявили в агентстве, передает ТАСС.

Там добавили, что Синьхуа широко известно на международной арене.

«Работающие в США корреспонденты Синьхуа всегда строго выполняют соответствующие законы и правовые акты Соединенных Штатов и всегда сохраняли приверженность освещению происходящего в США на основе принципов объективности, справедливости, правдивости и точности», – подчеркнули в агентстве.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в Китае, и напомнил, что тема коронавируса во время визита китайской делегации в Америку в январе не обсуждалась. Он также допустил разрыв отношений с КНР.

В мае американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Позже Китай отреагировал на это заявление сообщением о том, что планирует ответные санкции против американских чиновников.

Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.