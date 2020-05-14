 

“Она звала Нагиева в Испанию”: Тарасов не смог простить Бузовой откровенные фото мужчинам во время развода

14.05.2020, 19:30, Разное

Дмитрий Тарасов до сих пор не простил Ольге Бузовой, что она отправляла откровенные фотографии другим мужчинам в то время, когда у них происходил бракоразводный процесс. По словам футболиста, он взломал телефон исполнительницы и обнаружил переписку с Дмитрием Нагиевым.
Скандал вокруг Ольги Бузовой произошел после того, как обнародовали её фотографии в обнаженном виде. Ходили слухи, что они были отправлены Дмитрию Нагиеву ещё когда исполнительница была супругой Дмитрия Тарасова. Позднее стало известно, неизвестный житель предложил футболисту взломать смартфон супруги. В результате данного «расследования» спортсмен обнаружил, что Бузова не была ему верна. Она отправляла снимки не только Нагиеву, но и другим мужчинам, среди которых был и её давний друг Тимур Батрутдинов.

Согласно утверждению Тарасова, артистка предлагала звезде сериала «Физрук» отправится с ней в Испанию. Футболист не решился высказываться относительно актера, поскольку у него нет желания с ним общаться. Однако такое поведение супруги было ему неприятно, хоть он давно разлюбил её.

Своими откровениями Тарасов поделился в YouTube-шоу «Алена, блин» с Аленой Жигаловой. Полузащитник не жалеет о взломе телефона знаменитости. Во время беседы с ведущей спортсмен заявил, он не мог предвидеть, что переписка попадёт в руки журналистов.



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