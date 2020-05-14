Новый смартфон LG Stylo 6 получит аккумулятор на 4000 мАч

14.05.2020, 19:25, Новости дня

В Сети опубликовали официальный постер, посвященный новому смартфону LG Stylo 6.

Уже из названия аппарата следует, что устройство выступает в качестве преемника для модели LG Stylo 5. Смартфон получил крупный 6,8-дюймовый экран с высоким разрешением и небольшим вырезом для передней камеры. Кроме того, новинка обладает основной камерой с главным датчиком 13 мегапикселей. Смартфон получит технологию искусственного интеллекта для более качественных снимков.

Эксперты анонсировали, что смартфон LG Stylo 6 получит технологию быстрой зарядки, однако пока подробности не сообщаются. Все остальные параметры аппарата будут известны лишь в ходе официальной презентации устройства, которая состоится в ближайшее время.