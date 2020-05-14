Флагманский смартфон Poco F2 Pro можно оценить на «живых» фото

14.05.2020, 19:25, Новости дня

В Сети опубликовали «живые» снимки нового смартфона Poco F2 Pro.

Аппарат получит достаточно стильный дизайн, который может конкурировать с флагманскими смартфонами. Вместе с тем новинка получил крупный 6,7-дюймовый экран с высоким разрешением. Достоинством следует выделить подэкранный сканер отпечатков пальцев. Новинка поддерживает мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865.

Кроме того, модель имеет основную камеру с главным датчиком 64 мегапикселей. Для максимальной автономности применили мощную батарею на 4700 мАч. Новинка поступит на европейский рынок по цене порядка 500 евро. Устройство получило поддержку бесконтактной оплаты и ряд других продвинутых опций.