Скандалы: Скелеты в шкафу Дениса Паслера

14.05.2020, 19:25, Разное

В СМИ всплыли истории из прошлого губернатора Оренбуржья во времена премьерства в Свердловской области

У губернатора Оренбургской области Дениса Паслера настали нелегкие времена. Проигрыш политического протеже в аппаратной борьбе за место федерального министра поставило крест на федеральных перспективах Паслера. При этом в публичном поле начали всплывать истории из прошлого нынешнего оренбургского руководителя во времена премьерства в Свердловской области. А текущий кризис в экономике вверенного ему региона может вывести Дениса Паслера из большой политики на долгое время.

Нынешний оренбургский губернатор Денис Паслер еще год назад считался молодым и перспективным управленцем. Ряд СМИ Оренбургской области прочили ему федеральную карьеру, одним из потенциальных мест работы называлось Министерство промышленности РФ. При этом за гранью внимания оставались причины появления управленца в депрессивном регионе с большими проблемами в промышленности.

Тем временем Денис Паслер появился в Оренбурге не от хорошей жизни. Руководство экономикой развитого промышленного региона в должности премьер-министра Свердловской области открывало большие возможности как для личного благополучия, так и для выстраивания правильных связей. Тем более, что большую поддержку ему оказывал экс-менеджер империи Виктора Вексельберга Михаил Слободин. Они с Паслером выходцы из одного уральского города Североуральск, знакомы практически с детства, ряд ставленников Слободина работали вместе с отцом Паслера на одном заводе. Но в 2016 году эта красивая схема была сломана – после расследования «дела Гайзера» Слободину пришлось покинуть Россию, до сих пор его местонахождение точно не известно. Отъезд приятеля перечеркнул перспективы Паслера в Екатеринубрге. Ему пришлось полтора года отсиживаться в «Т-Плюс» у Вексельберга, однако зимой 2018 в Самаре произошла крупная коммунальная авария. Тогда на несколько дней в период февральских морозов сразу два крупнейших района города-миллионника остались без отопления и горячей воды.

Денис Паслер лично приезжал по требованию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регион, громко обещал исправить все недоработки и наладить работу по недопущению аварий в будущем. Однако уже спустя месяц Паслер покинул энергетического гиганта и, похоже, не без финансовой и «телефонной» помощи старых покровителей возглавил Оренбургскую область.

Базисом для кадровой революции в Оренбурге местные и екатеринбургские СМИ называли свердловское правительство, однако вместе с Паслером в новые кабинеты переехали единицы. Не удалось ему переманить и своего приятеля Сергея Бидонько – вице-губернатора Свердловской области, к которому сейчас у силовиков возник ряд вопросов. Причиной отказа большинства чиновников Екатеринбурга называют провал планов его основного патрона пробиться на вершину политического олимпа… Похоже, что Паслер планировал через московских покровителей пролоббировать свое назначение в министерство промышленности и при покровительстве одного крупного чиновника обеспечить региону прямое федеральное финансирование. Отсутствие перспектив у Паслера оттолкнуло многих его назначенцев от переезда в Оренбургскую область.

Не так давно в публичной плоскости стали появляться факты из прошлого Дениса Паслера в Свердловской области. Ряд телеграмм-каналов и СМИ уральского региона опубликовали данные о якобы имевших место коррупционных связях бывшего премьер-министра на прежнем месте работы, лоббирование ряда крупных олигархических структур и провал в инфраструктурных инвестиционных проектах, реализуемые за счет федерального бюджета. Такой бэк-граунд, вылившийся в публичную плоскость, еще сильнее осложняет положение оренбургского губернатора.

Тем временем и во вверенном ему регионе все далеко от благополучия. За прошедший год после назначения Дениса Паслера в регионе обанкротились более десятка компаний, ряд из которых был бюджетообразующими для населенных пунктов области. Крупнейшими из них являются Орский завод синтетического спирта, кролиководческая ферма «Оренбургский кролик», агрофирма «Краснохолмская». Всего в 2019 году обанкротилось в полтора раза больше компаний, чем в 2018 году. Потенциально может уйти из региона УГМК, передав кредиторам за долги Гайский ГОК.

Кризис в промышленности не замедлил сказаться на доходах региона. Несмотря на оптимистический бюджет-2020, принятый губернским парламентом, основу роста региона должны были составить федеральные поступления, ожидавшиеся в размере 25 миллиардов или четверть бюджета области. Развитие кризиса из-за коронавируса привело к тому, что собственные доходы региона стали стремительно падать. Уже за первый квартал недобор по налогу на прибыль составил приблизительно 1,5 миллиарда по сравнению с плановыми показателями. Прогнозные показатели падения в расчетах по году по словам собеседников в оренбургском правительстве могут достигнуть 25 миллиардов.

Для решения проблем наполнения бюджета Оренбургской области правительство Дениса Паслера уже фактически вскрыло кубышку, и судя по всему, вытащило из нее и потратило 2,5 миллиарда рублей – если в сентябре 2019 года на депозиты сроком на 180 дней минфин региона разместил 4,5 миллиарда рублей, то весной нынешнего года объем размещения составил уже 2 миллиарда. Еще одним способом пополнения бюджета для оренбургского правительства станут кредиты коммерческих банков на сумму 2 миллиарда рублей по ставке 6,5% годовых. Эти кредиты станут первыми для бюджета региона за последние семь лет. Но даже такие финансовые вливания могут не спасти регион от финансового коллапса – суммарные расходы по статьям Образование, Здравоохранение и Социальная политика должны составить 65,5 миллиарда рублей. На 1 апреля (более свежих данных минфин области пока не предоставил) расходы бюджета уже составили 18,8 миллиарда, из которых помимо вышеуказанных статей было израсходовано 7 миллиардов.

При сохранении тенденций в расходах и падении доходов бюджета «дыра» в первоочередных социальных расходах может составить почти 20 миллиардов рублей. Собеседники издания в регионе сомневаются, что пропорция по расходам будет сохранена, но при этом отмечают, что Паслер с финансистами сейчас находится перед крайне сложным выбором.

«Понятно, что провал в социальной политике региона Паслеру не простят. Однако всех ресурсов области с учетом нынешних запланированных поступлений из федерального бюджета едва хватит, чтобы выполнить социальные обязательства. Но тогда придется поставить крест на всем развитии региона – на развитии городов, на сельском хозяйстве, на промышленности и торговле, которые крайне страдают в нынешних кризисных условиях», — говорят собеседники.

При этом в регионе отмечают, что Паслеру не удалось составить собственную команду, привлечь новых специалистов в регион. Основными лицами в правительстве остаются чиновники времен Юрия Берга – вице-губернатор по внутренней политике Олег Димов, финансовый специалист с непонятным статусом Наталья Левинсон и их ставленники. При этом в публичной плоскости уже появились скандалы с возможной продажей Олегом Димовым, руководителем регионального отделения «Единой России» мест в городской думе Оренбурга и перераспределением с учетом личных интересов крупных бюджетных контрактов в руки близких Димову компаний. Наталья Левинсон в это время расставляет близких ей людей на ключевые посты в финансовом блоке правительства, берет в свои руки основные денежные потоки региона.

Из привлеченных Паслером специалистов отмечают только Министра здравоохранения Татьяну Савинову. Остальные не отметились никакими значимыми решениями. Неслаженность в действиях чиновников оренбургского правительства уже привела к тому, что регион не раз появлялся в поле зрения федеральных СМИ и основных телеграмм-каналов с критичными ляпами, среди которых неудачные поздравления с 75-летием Победы с использованием немецких и английских писем с фронта и фотографий фашистских солдат на развалинах Брестской крепости, фотоколлажей с лицами чиновников и кадров из известнейших фильмов о войне, не говоря уже о неудовольствии населения от перераспределения коммунальных сетей в пользу «Т-Плюс».

В целом обстановку в Оренбургской области иначе как кризисную назвать нельзя. Падение доходов бюджета, неясность с выполнением социальных обязательств, отсутствие перемен на ключевых постах в правительстве – все это создает ситуацию напряженности в депрессивном регионе и может привести к социальному коллапсу. Без больших федеральных бюджетных вливаний в экономику региона область может стать проблемной точкой на карте России. Однако захочет ли правительство РФ финансировать амбиции менеджера, судя по всему, сконцентрированного на интересах крупного олигархата – это очень большой вопрос.

Олег Старцев