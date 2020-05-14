Скандалы: Как материалы на Сердюкова и Васильеву отправляют в архив

14.05.2020, 19:25, Разное

Документы приобщаются к тем, которые уйдут в суды по эпизодам, касающимся других фигурантов, и про них навсегда можно будет забыть

Как стало известно «Росбалту», Главное военно-следственное управление (ГВСУ) СКР избавляется от материалов, которое собрало в период активного следствия в отношении экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и его протеже Евгении Васильевой. Делается это нехитрым способом. Они приобщаются к многочисленным делам в отношении экс-руководства ОАО «Славянка», пансионов и кадетских училищ Министерства обороны РФ и т. д. Эти дела уйдут в суды, но по эпизодам, не касающимся Сердюкова и Васильевой, и про них навсегда можно будет забыть.

Как рассказали источники агентства, знакомые с ситуацией, с осени 2019 года ГВСУ начало один за другим завершать расследования по делам, которые пылились аж с 2012 года, о хищениях бюджетных средств, связанных с бывшим руководителем ОАО «Славянка» Александром Елькиным. Эта целая серия дел о хищениях при обслуживании казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей, учебных заведений, зданий Минобороны и т. д. Все они больше пяти лет лежали без движения, про них уже начали забывать. Когда начался процесс ознакомления с материалами обвиняемых, последние попросили озвучить точное количество томов, которые надо будет прочитать. Но во всех случаях следователи не стали этого делать, отметив только, что процесс ознакомления будет очень долгим — от года и больше. Вскоре этому нашлось объяснение.

«Эти дела — настоящий склад документов, которые оперативные сотрудники и следователи активно собирали в 2012 году на Сердюкову, Васильеву и их окружение, — высказал мнение источник „Росбалта“ — Потом, вероятно, следователи и оперативники получили команду „отбой“. Все эти годы материалы пылились, а теперь, как я полагаю, от них решили окончательно избавиться, чтобы они не числились за ГВСУ. И сделать это, „напихав“ их в дела по „Славянке“, которые отправляют в суд. В результате не очень значительное дело раздуто до 600-700 томов, и эти тома прибавляются и сейчас, когда идет ознакомление. Поэтому никто точное количество и не говорит».

По словам источника, в делах есть материалы, которые не имеют к обвиняемым отношения, а также «белые пятна». «Например, согласно уголовным делам, Елькин тесно взаимодействовал непосредственно с тогдашним министром обороны Сердюковым. А под многими контрактами, по которым „Славянка“ выступала генподрядчиком, стоит подпись лично Сердюкова. Следствие считает, что со всех этих контрактов Елькин получал от субподрядчиков откаты. А оценка роли Сердюкова не дана вовсе», — высказывает мнение источник.

Напомним, ГВСУ расследовало гигантское дело, включавшее более 40 различных эпизодов. Значительная их часть касается хищений миллиардов рублей при реализации имущества Минобороны через ДИО, которое возглавляла Евгения Васильева.

В отдельное производство были выделены материалы по 12 эпизодам преступной деятельности, расследование по которым к тому времени было завершено. Васильевой и ее подельникам предъявили обвинения в хищениях, нанесших Минобороны ущерб в 3 млрд рублей. В ходе слушаний в Пресненском суде из дела вышли потерпевшие в лице Минобороны и «Оборонсервиса», а предполагаемый ущерб сократился с 3 млрд руб. до менее 1 млрд руб. Экс-министр обороны Анатолий Сердюков дал показания в пользу своей бывшей подчиненной (и будущей жены). Он заявил, что считает Васильеву невиновной, никакого ущерба Минобороны и государству нанесено не было.

Евгению Васильеву приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом служители Фемиды никакого штрафа назначать не стали, сочтя, что все финансовые вопросы уже решаются в гражданских судах. Также ей был зачтен срок, проведенный под домашним арестом (с осени 2012 года по весну 2015 года). Поэтому в колонии во Владимирской области Васильева провела ровно 34 дня, после чего вышла по УДО. Отсутствие необходимости выплаты штрафов позволяло экс-главе ДИО получить условно-досрочное освобождение.

Расследование единого дела, включающего как эпизоды хищений в ДИО, так и средств, выделенных на обслуживание казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей, учебных заведений продолжилось. Летом 2017 года источник «Росбалта» высказывал мнение, что все следственные действия по эпизодам, где фигурирует Васильева, завершены, но второй раз в суд она не пойдет «по независящим от правоохранительных органов причинам».

Александр Горячев