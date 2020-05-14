 

В Москве отменили штрафы за неверный номер авто в цифровом пропуске

14.05.2020, 19:16, Новости дня

В Москве отменили штрафы за ошибку при введении номера автомобиля для привязки к цифровому пропуску, сообщил столичный департамент транспорта.

«Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания – за малозначительностью. <…> Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков – не более 3%», – сообщил департамент, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что около 200 москвичей оштрафованы за два дня за нарушение «масочно-перчаточного» режима в метро.



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