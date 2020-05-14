Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

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14.05.2020, 19:16, Новости дня

Магазины могут не обслуживать на кассе покупателя без маски, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Минпромторг РФ на ежедневной основе проводит совещания с представителями торговых сетей с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Совместно подготовлены методические рекомендации, как комфортнее организовать работу по соблюдению населением «масочного режима» в торговых объектах. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе», – сказал Евтухов, передает ТАСС.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли рассказала о нововведениях в нормах и правопорядка и режиме ношения маски в общественных местах, включая магазины, а также о штрафных санкциях и ограничении перемещения в случае нарушений.



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