Россия оценила реакцию Польши на статью Мааса ко Дню Победы

14.05.2020, 19:16, Новости дня

Реакция Варшавы на слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса об ответственности Германии за развязывание Второй мировой войны соответствует давней политике Польши, сообщил постпред при ЕС Владимир Чижов в эфире «России-24».

«Я думаю, что подобная реакция Варшавы идет в русле той политики, которую нынешнее польское руководство проводило задолго до Дня Победы и, очевидно, продолжает сейчас», в – передает его слова ТАСС.

Чижов добавил, что пока не видел официальную реакцию других стран-членов ЕС на высказывания Варшавы.

«В целом, если говорить о юбилее Победы, здесь это дело фиксировали руководители Евроинститутов: это и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В соответствующих публикациях и заявлениях они были достаточно корректны с точки зрения исторической истины», – отметил Чижов.

Дипломат заявил, что темы, связанные с предшествовавшими Второй мировой войне событиями, остаются предметом «острых дискуссий и информационного противоборства».

«Мы со своей стороны в такой работе участвуем. И в связи с только что прошедшим юбилеем Великой Победы предпримем целый ряд акций», – заключил Чижов.

Накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой говорится, что только одна Германия несет ответственность за начало Второй мировой войны.

МИД Польши назвал «упрощением» позицию Хайко Мааса.

Газета ВЗГЛЯД позже разбирала, каким образом Польша поспособствовала нападению Гитлера на всю Европу.