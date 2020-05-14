 

Личное: Сиськи для страшилы

14.05.2020, 19:10, Разное

Не прошло и трёх месяцев с момента смерти мужа блогерки Диденко, как та решила сделать себе сиськи. Не, ну, а чо? Не хоронить же себя заживо, правда?


Фото: Соцсети

Энергичная, но глупая Катька не теряет время даром и пытается привести в порядок — вероятно, по бартеру — свою хлипкую амбразуру.

Наверное, замуж опять хочет. Ну, или хотя бы переспать с мужиком.

А я так скажу: никакие сиськи ей в этом не помогут.

Почему?

Да просто потому, что Диденко — адски страшная баба. Что без сисек страшная, что с сиськами будет всё такая же страшная.

В её случае сделать грудь — это всё равно, что отгрохать дворец в самой депрессивной жопе мира. Где-нибудь по соседству с тюрьмой, в грязной и вонючей деревне, где даже кошки бухают с рождения, а дети вместо первого класса идут в колонию для совершеннолетних.

У нас в России почти все женщины хорошенькие. Диденко — словно и не наша вовсе: настолько она неприятна глазу.

Не успела мужа похоронить, а уже пытается писю пристроить. Зачем? Кому нужна её страшная пися?

Знаете, меня всегда поражает, с каким упорством отчаянно некрасивые бабы пытаются слепить из себя красавиц. Бузова, Бородина, Канделаки — яркие тому примеры.

И ведь что бы они ни делали, ничегошеньки у них не выходит. Были, есть и будут страшными.

Теперь их ряды пополнила и блогерка Диденко.

Лучше бы эти страшилы о душе думали, согласны?

А, по-вашему, поможет ли грудь блогерке Диденко стать хотя бы минимально привлекательной женщиной? Почему?

Источник: Лена Миро



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