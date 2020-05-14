 

“Что-то с мозгами слетело”: Ирина Роднина жестко отреагировала на обвинения Татьяны Тарасовой

14.05.2020, 19:09, Разное

Известная советская фигуристка, а ныне депутат Государственной Думы Ирина Роднина весьма нелестно высказалась в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Причиной рассерженности олимпийской чемпионки стало обвинение в беспринципности, предъявленное тренером в её адрес.
Отправной точкой конфликтной ситуации стало высказывание Татьяны Тарасовой о том, что в свое время Ирина Роднина направила ныне покойного хореографа Елену Черкасскую в составе делегации на соревнования в Австралию несмотря на то, что последняя страдала онкологическим заболеванием четвертой степени и даже “не могла пить воду”. В ответ на озвученное обвинение экс-фигуристка заявила, давать комментарии словам тренера она не собирается. “Бог её рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно – говорить о человеке, которого уже нет”, – пояснила Роднина.

К слову, депутат Госдумы порекомендовала тренеру относиться внимательнее к хронологии событий. “Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году”, – резюмировала Ирина Роднина. Об этом пишет интернет-издание Sport24.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Oppo Reno Ace 2 протестировали в бенчмарке AnTuTu

07.05 / Министр обороны Италии поблагодарил РФ за помощь в борьбе с COVID-19

01.04 / Автор ток-шоу «Окна» Валерий Комиссаров раскрыл размер ежемесячной зарплаты ведущего Дмитрия Нагиева

12.04 / Шнуров о ягодицах Собчак в колготках: «Сухофрукт в узорчатой обёртке»

01.05 / В Подмосковье мужчина осквернил могилу бывшей возлюбленной

05.04 / Пользователь запустил Windows 10 на системе со 192 МБ ОЗУ

01.05 / Роспотребнадзор: В период пандемии плановые прививки необходимо отложить до осени

31.03 / «Бог шельму метит»: Разин оскорбительно высказался в адрес Леры Кудрявцевой

02.04 / Прощупывая легитимность

13.05 / Мнение: Шаман и коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска