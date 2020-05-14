“Что-то с мозгами слетело”: Ирина Роднина жестко отреагировала на обвинения Татьяны Тарасовой

14.05.2020, 19:09, Разное

Известная советская фигуристка, а ныне депутат Государственной Думы Ирина Роднина весьма нелестно высказалась в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Причиной рассерженности олимпийской чемпионки стало обвинение в беспринципности, предъявленное тренером в её адрес.

Отправной точкой конфликтной ситуации стало высказывание Татьяны Тарасовой о том, что в свое время Ирина Роднина направила ныне покойного хореографа Елену Черкасскую в составе делегации на соревнования в Австралию несмотря на то, что последняя страдала онкологическим заболеванием четвертой степени и даже “не могла пить воду”. В ответ на озвученное обвинение экс-фигуристка заявила, давать комментарии словам тренера она не собирается. “Бог её рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно – говорить о человеке, которого уже нет”, – пояснила Роднина.

К слову, депутат Госдумы порекомендовала тренеру относиться внимательнее к хронологии событий. “Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году”, – резюмировала Ирина Роднина. Об этом пишет интернет-издание Sport24.