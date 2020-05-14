Ксения Собчак включила Барнаул в тройку “ужасных” городов России

14.05.2020, 19:09, Разное

Ксения Собчак в микроблоге в Instagram высказалась относительно тройки «ужасных», по ее мнению, городов России. Согласно утверждению ведущей, Барнаул оказался самым худшим городом РФ.

Также в перечень аутсайдеров по мнению Ксении Собчак вошли Волгоград и Касимов. Пальму первенства ведущая отдала Екатеринбургу, Казани и Калининграду. Об этом звезда пояснила в прямом эфире с блогером Лешкой Мюцентендлером.

Городские чиновники решили высказаться по этому поводу выводов Собчак. Представитель местной власти Екатерина Андреева ответила по поводу критики политического деятеля.

«Власти города прежде всего обращают внимание на оценку городской инфраструктуры местными жителями и людьми, многократно бывавшими в Барнауле. У них есть возможность сравнить изменения в городской среде краевой столицы и ее развитии», – пояснила чиновник.

Она также отметила, что не обнаружила информацию об официальном посещении телеведущей «худшего города России».