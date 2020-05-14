 

Мнение: Король зулусов Кетчвайо

14.05.2020, 19:06, Разное

Худ. Карл Рудольф Сон (1882, Королевская коллекция)

Кетчвайо почти год успешно бил англичан в 1879.
Потом, конечно, его разбили и пленили.

Два года спустя король был освобожден и приехал в Англию в сопровождении трех вождей. Тогда этот портрет и был написан — для королевы Виктории. Она, кстати, записала в своем дневнике, что нашла Кетшвейо «очень хорошим человеком, в его родном костюме, точнее, без костюма… высокий, очень широкий, толстый, с добрым юмором и умным лицом».

Художник с трудом нашел набор зубов льва антуража (король, наверно, был в цивильном уже). Но в итоге один коллекционер отдал ему свой череп льва, который и разломали.

Через два года Кетчвайо умер на родине в какой-то местной склоке.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кетчвайо

Источник: Шакко



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