Трамп «разочарован» действиями Китая в ситуации с коронавирусом

14.05.2020, 18:58, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что весьма разочарован действиями Китая в ситуации с коронавирусом, и дал понять, что пандемия бросила тень на торговое соглашение между двумя странами.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре и продолжала распространяться, в то время как Вашингтон и Пекин подписали первую фазу торгового соглашения, что президент Трамп назвал крупным достижением.

«Я сильно разочарован в Китае», – сказал президент в интервью, которое вышло в эфир в четверг на канале Fox Business Network.

«Они не должны были этого допускать. Я заключил прекрасное соглашение, а теперь, признаюсь, я отношусь к этому по-другому. Еще не успели высохнуть чернила, как пришла чума. И теперь это ощущается по-другому», – заявил он.

В соответствии с подписанным в январе соглашением, Пекин обязался закупать в США дополнительные товары и услуги на сумму не менее 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а Вашингтон согласился поэтапно снять пошлины на китайские товары.

Как сообщила китайская государственная газета, некоторые советники правительства призывают провести новые переговоры и, возможно, обнулить договоренность.

Трамп вновь подчеркнул, что не заинтересован в новых переговорах.

В то время, как американские разведслужбы пришли к выводу, что вирус не был создан человеком или генетически модифицирован, госсекретарь Майк Помпео в начале мая заявил о наличии «значительного количества доказательств» того, что вирус появился из лаборатории в Ухане.

Трамп 30 апреля выразил уверенность, что вирус мог возникнуть в китайской лаборатории.

В интервью Fox Business, которое было записано в среду, Трамп уделил больше внимания реакции Китая на эпидемию, чем происхождению вируса.

«У нас есть много информации, и она неприятная. Появился ли он в лаборатории или от летучих мышей, все это пришло из Китая, и он должен был это остановить. Они могли это остановить, у истоков, – добавил он. – Ситуация вышла из-под контроля».